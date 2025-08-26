Emergencia en el barrio Villas de Alejandría en Santa Marta por hundimiento del pavimento

Santa Marta

Luego de conocerse el colapso del pavimento en el barrio Villa Alejandría en la capital del Magdalena, donde un enorme cráter se tragó un camión cisterna que distribuía agua en la zona, la alcaldía distrital a través de la Gerencia de Infraestructura y la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático; además de operarios y directivos de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta -ESSMAR-; iniciaron los estudios correspondientes para buscar una solución definitiva.

“En las próximas horas Infraestructura y la ESSMAR nos van a dar un diagnóstico preciso de qué es lo que tenemos que hacer en este sector. Aquí hay un daño estructural de fondo.”, afirmó el alcalde Carlos Pinedo Cuello.

Se conoció que esta no es la primera vez que se presenta un incidente por hundimiento del pavimento en este sector, anteriormente otros vehículos habían tenido la misma suerte, “la hipótesis que se logró concluir es que el material de base no era el apropiado, eso provocó el colapso de la tubería y producto de ese colapso se viene la placa”, señaló el gerente de Infraestructura del distrito de Santa Marta, Luis Felipe Gutiérrez.

Se conoció que ya se están adelantando las gestiones necesarias para atender la emergencia en el menor tiempo posible