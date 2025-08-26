Internacional

Fue detenido en España supuesto “santero” que prometía a pacientes “curarse” si tenían sexo con él

En caso de que resultar culpable, el hombre podría enfrentar penas de hasta 10 años de prisión.

Foto: Guardia Civil Madrid

Foto: Guardia Civil Madrid

Yuliana Botero

Se trata de un hombre de 55 años, que ofrecía tratamientos con yerbas y conjuros, y les decía a sus víctimas que estaban poseídas y que el único remedio para curarse era teniendo relaciones sexuales con él para, de esta manera, pudiesen liberarse de los malos espíritus.

De acuerdo con el informe de las autoridades, quienes detuvieron al gallego tras varias semanas de investigación, el hombre tuvo que ser puesto en libertad bajo fianza hasta que se confirme si existió abuso.

En caso de que así sea, podría enfrentar penas de hasta 10 años de prisión.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad