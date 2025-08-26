Fue detenido en España supuesto “santero” que prometía a pacientes “curarse” si tenían sexo con él

Se trata de un hombre de 55 años, que ofrecía tratamientos con yerbas y conjuros, y les decía a sus víctimas que estaban poseídas y que el único remedio para curarse era teniendo relaciones sexuales con él para, de esta manera, pudiesen liberarse de los malos espíritus.

De acuerdo con el informe de las autoridades, quienes detuvieron al gallego tras varias semanas de investigación, el hombre tuvo que ser puesto en libertad bajo fianza hasta que se confirme si existió abuso.

En caso de que así sea, podría enfrentar penas de hasta 10 años de prisión.