María Angélica Guerra asumió oficialmente la curul de Miguel Uribe Turbay en Senado

Este 26 de agosto, María Angélica Guerra, hija del excongresista José Elías Guerra y sobrina de la exministra María del Rosario Guerra, se posesionó oficialmente como senadora del Centro Democrático.

Guerra ocupará la curul que dejó Miguel Uribe Turbay tras su asesinato.

La posesión estuvo encabezada por el presidente del Senado, Lidio García, y el secretario general, Diego González.

Hay que mencionar que al acto de posesión asistieron el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, y Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado y precandidato presidencial , quien, de hecho, anunció oficialmente su precampaña este mismo martes.

Guerra dijo en un largo discurso, en el que recordó a Miguel Uribe Turbay, que su llegada al Congreso no será para reemplazarlo, pero que sí buscará dar continuidad a algunas de sus iniciativas. Y, por supuesto, estudiar el Presupuesto General de la Nación para 2026 en la Comisión Tercera, posición que también ocupaba Uribe Turbay.

“Yo no vengo a reemplazar a Miguel, yo voy a seguir con muchos de sus proyectos, con muchas de sus propuestas, con sus iniciativas y adicionalmente también aportaré en el debate propuestas con la defensa de la niñez, los jóvenes, las madres cabeza de hogar, la educación y la familia. Ya con todo lo que viene, ya me pondré al día de absolutamente todo y claro que sí, para mí es un honor poder continuar con lo que Miguel”, dijo.

En todo caso, también señaló que sus principales banderas serán la educación y la protección de la niñez. Ahora, el Centro Democrático mantiene sus 13 curules para este último año legislativo.

Esto dijo la senadora María Angélica Guerra: