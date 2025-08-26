Unas 70 personas fueron inculpadas en Londres por manifestarse en apoyo a grupo palestino prohibido

Un total de 67 personas fueron inculpadas en Reino Unido por haber manifestado en apoyo a Palestine Action. Foto: EFE. / NEIL HALL ( EFE )

Un total de 67 personas fueron inculpadas en Reino Unido por haber manifestado en apoyo a Palestine Action, una organización prohibida y clasificada como “terrorista”, anunció la policía londinense el martes.

Palestine Action fue incluida en julio a la lista de organizaciones consideradas “terroristas” en el Reino Unido, tras actos de vandalismo perpetrados por sus activistas, especialmente en una base de la fuerza aérea.

Los imputados comparecerán ante los tribunales en octubre y se enfrentan a una pena máxima de seis meses de prisión si son declarados culpables, precisó la policía de la capital británica.

Más de 700 personas han sido detenidas, principalmente durante manifestaciones, desde que el grupo fue declarado ilegal en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000.

El Gobierno británico afirma que los simpatizantes “desconocen la verdadera naturaleza” de Palestine Action.

“No es una organización no violenta”, aseguró recientemente la ministra del Interior Yvette Cooper, declarando disponer de “informaciones preocupantes” sobre sus proyectos.

El grupo se presenta como una “red de acción directa” destinada a denunciar “la complicidad británica” con el Estado de Israel, especialmente en la venta de armas.