Corte Suprema condenó al reconocido médico Rafael Valle Oñate por abuso sexual

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme la condena de 12 años de prisión dejando con ella activada la orden de captura que se profirió en segunda instancia, en contra del reconocido médico reumatólogo, Rafael Raúl Valle Oñate, por haber abusado sexualmente de una paciente en el año 2018 en Bogotá.

Los hechos que cobran firmeza ocurrieron el 25 de julio del 2018, en donde la paciente, a quien se le protegió su nombre por seguridad, llegó al consultorio de Valle Oñate en su clínica en Bogotá, por cuenta de problemas de “manguito rotador”. Allí, el doctor Oñate le indicó que tenía que “infiltrarla” y comenzó a “palpar” sus senos, y zona pélvica. Luego, le hizo acostarse y retirarse su ropa interior, para luego cometer el acceso carnal abusivo.

“En ese momento le tocó la vagina y le introdujo, sin guantes, uno de sus dedos en la vagina; le preguntó que, si le gustaba, luego le introdujo otro dedo y le preguntó si ya se había venido, a lo que ella le respondió que cómo se le ocurría, al tiempo que, VALLE OÑATE le daba un beso en la boca” se lee.

La paciente, consternada, según el expediente, se sintió desconcertada y abusada, por lo cual interpuso la denuncia, que culminó en segunda instancia con fallo condenatorio, orden de captura vigente y la firmeza del fallo ahora con la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, determinó que el médico reumatólogo incurrió en abuso sexual con persona incapaz de resistir, puesto que la mujer que fue violentada, en ningún momento esperó que los exámenes que le estaba realizando el doctor, quien la atendía desde el 2002, fueran a culminar en tal conducta delictual contrariando el principio de confianza médico-paciente.

“Confiaba en que su médico, quien la había atendido durante más de 10 años, iba a practicarle un examen rutinario, siguiendo los postulados de la lex artis, explicándole qué estaba haciendo y por qué, y no que iba a introducirle, sin previo aviso y sin su consentimiento, los dedos en su vagina” se lee en el fallo.

Para la Sala, el médico Rafael Valle Oñate, era consciente de la ilicitud de su comportamiento, conforme a las reglas de la práctica en su profesión, adelantando un procedimiento abusivo como el expuesto, introduciendo sus dedos en la vagina de la mujer.