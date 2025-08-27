El Wolverhampton ganó al West Ham 3-2 en la Carabao Cup: Jhon Arias jugó los 90 minutos

Jhon Arias de Wolverhampton Wanderers celebra el tercer gol de su equipo el 26 de agosto de 2025 en Wolverhampton, Inglaterra. (Foto de Wolverhampton Wanderers FC/ Getty Images) / Wolverhampton Wanderers FC

El West Ham United cayó este martes ante el Wolverhampton por 2-3 en la segunda ronda de la EFL Carabao Cup, pese al gol del brasileño Lucas Paquetá que por momentos adelantó a los ‘martillos.

En Molineux, la eliminatoria empezó con un West Ham que intentó adueñarse del balón y castigar al espacio con la velocidad de Bowen y Kudus, siempre respaldados por la creatividad de Paquetá. Sin embargo, esa intención no se tradujo en ocasiones claras y fue el Wolves quien golpeó primero al filo del descanso, con un tanto del portugués Rodrigo Gomes (1-0, m.43).

A la vuelta de los vestuarios, la reacción de los ‘martillos’ fue inmediata y efectiva: Soucek igualó la contienda con un disparo potente (1-1, m.50) y, poco después, Paquetá, concedió la ventaja al conjunto londinense (1-2, m.63). Pero la propuesta de Graham Potter volvió a resquebrajarse.

El Wolves ganó frescura con los cambios, cargó el ataque por las bandas y obligó a la defensa visitante a un esfuerzo cada vez más difícil de sostener.

Finalmente, la zaga londinense cedió metros en los minutos decisivos y Strand Larsen, con dos definiciones rápidas, selló la remontada local (3-2, m.82 y 84), dejando al West Ham fuera de la Copa.

¿Cómo fue el rendimiento de Jhon Arias?

Si del mediocampista colombiano se trata, Arias disputó los 90 minutos, realizando dos tiros a puerta, además de tres tiros que fueron bloqueados. Realizó 48 toques con dos pases clave, además de dos entradas, perdiendo la posesión del balón en 18 ocasiones, esto le otorgó, según Sofascore, una nota final de 6.6, donde 10.0 es la máxima calificación.

Observe el resumen de la victoria de los Wolves 3-2 ante el West Ham por la segunda ronda de la Carabao Cup 2025-26:

