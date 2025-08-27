Actualidad

Fuerzas militares denuncian, ante la Fiscalía, a civiles que secuestraron a 34 soldados en Guaviare

Las autoridades informaron que el personal militar continúa secuestrado.

Soldados de las Fuerzas Militares. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Ante la Fiscalía, las Fuerzas Militares interpusieron una denuncia por los delitos de secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública, en contra de los civiles “que interrumpieron el desarrollo de una operación militar y los actos urgentes adelantados por la Policía Judicial en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare.”

Este acto ilegal constituye una grave violación a los Derechos Humanos y un flagrante desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, principios que regulan los conflictos armados y que los grupos armados organizados infringen reiteradamente mediante la instrumentalización de la población civil.” Informaron. 

Por otro lado se informó que, en el marco de la operación militar, se logró además la recuperación de una menor de edad vinculada a la estructura armada del GAO-r Facción Iván Mordisco. La menor fue puesta a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia y se instauró la respectiva denuncia por reclutamiento ilícito.

