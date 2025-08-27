‘Lauvet’: historia de la veterinaria que creó un santuario para el rescate de animales abandonados

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lauvet: La veterinaria que creó un santuario para el rescate de animales olvidados.

Laura Londoño, médica veterinaria y zootecnista, convirtió su pasión por los animales en un proyecto de vida.

Con más de 10 años creando contenido educativo acerca del mundo animal, ha formado una comunidad que busca comprender mejor a sus mascotas y respetar a todas las especies.

Su trabajo va más allá de perros y gatos: también promueve el cuidado de animales menos comunes, como conejos, burros y caballos, muchos de ellos, provenientes de situaciones de maltrato.

En 2024 comenzó a liderar un santuario multiespecie, un lugar donde conviven animales que han sufrido abandono y/o explotación.

Allí viven Josefina, una burra rescatada, y Ángel, un caballo que trabajó como cochero en Cartagena. “Quería dedicar mi refugio a esas especies que casi nadie mira, las que pasan desapercibidas y que también merecen una segunda oportunidad”, afirmó.

Londoño insistió en que entender a los animales no es solamente alimentarlos. “Ellos leen nuestras emociones y reaccionan a nuestra energía. Si estamos ansiosos, ellos lo sienten; si estamos tranquilos, también”. Para ella, lo más importante está en aprender a comunicarse y respetar las necesidades particulares de cada especie.

Su mensaje final se entiende: los animales no son objetos ni accesorios. “Son seres vivos que merecen respeto, y cada uno de nosotros puede hacer la diferencia con pequeños cambios”, concluyó la veterinaria.

