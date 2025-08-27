Murió Eusebio Poncela, protagonista de ‘La ley del deseo’ de Almodóvar

El actor español Eusebio Poncela, protagonista de películas como ‘La ley del deseo’ de Pedro Almodóvar, ha fallecido este miércoles 27 de agosto a los 79 años, ha informado la Academia de Cine en X.

Además de pintor, ha estado cerca de sesenta años haciendo teatro, cine y televisión. Ha protagonizado las series ‘Los gozos y las sombras’, ‘Las aventuras de Pepe Carvalho’ o ‘Águila roja’ y obras de teatro como ‘Esto no es La casa de Bernarda Alba’ o ‘El beso de la mujer araña’.

Artista sin pelos en la lengua, en una entrevista llegó a decir que durante su vida profesional ha sido censurado ‘por maricón, por pobre, por artista, por yonqui’. Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y se crió en plena dictadura franquista en el popular barrio de Vallecas.

