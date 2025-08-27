Presidente de la Corte Suprema señaló que espera asistencia de Petro a evento en Villavicencio

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro, desde Villavicencio, donde se realizará desde este jueves el evento anual de la Corte Suprema de Justicia, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, quien aparece en el listado de invitados a la inauguración, y frente al cual señaló que espera su asistencia.

Lo anterior, con el fin de que sea un espacio de diálogo y conversación que permita fortalecer relaciones entre el poder ejecutivo y la rama judicial.

“El presidente asiste y nosotros queremos que asista en virtud de la necesaria armonía y la colaboración armónica que debe haber entre las varias instituciones del Estado, entre las ramas del poder (...) Creo que va a haber una oportunidad de conversar, de lograr colaboración armónica, de buscar lo mejor para la sociedad”, señaló el magistrado Tejeiro.

Al tiempo, se pronunció sobre la tensa situación en el Guaviare, donde 34 militares permanecen secuestrados por un grupo de personas, ante lo cual el magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado para su liberación.

“La violencia debe ser rechazada por todas las instituciones del Estado. La violencia no es el mecanismo para la conducción a la justicia, a la paz y a la tranquilidad de los ciudadanos. Luego, las Cortes rechazamos los actos de violencia, rechazamos los actos de odio,” dijo el presidente del alto tribunal.