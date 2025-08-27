Ucrania anunció un ataque contra un oleoducto que suministra derivados petroleros a Moscú

Fuentes anónimas de los servicios de inteligencia ucranianos anunciaron este miércoles, 27 de agosto, que se ha producido un ataque contra un oleoducto que transporta derivados de petróleo a Moscú a la altura de la región de Riazán.

Una poderosa explosión sacudió el pasado martes, 26 de agsoto, el oleoducto y obligó a suspender de manera indefinida el tránsito de productos petroleros, según dijeron fuentes de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) a varios medios, entre ellos la agencia Ukrinform y el diario Ukrainska Pravda.

De acuerdo con la información obtenida por estos medios, este oleoducto es una de las principales vías de suministro de derivados del petróleo a la capital rusa.

Citaron además las informaciones aparecidas en redes sociales rusas, donde un vídeo mostró al parecer una fuerte explosión a la altura de la localidad de Bozhatkovo, en la región de Riazán.

El pasado martes, 26 de agosto, el Ministerio de Defensa ruso informó de que durante la madrugada las defensas antiaéreas rusas derribaron 51 drones de ala fija ucranianos sobre 15 regiones del país y la anexionada península de Crimea, el mayor número de ellos en las regiones de Leningrado, Riazán y Tula.

