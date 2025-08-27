Un muerto y dos heridos por ataques rusos en la ciudad ucraniana de Jersón

Una mujer de 81 años murió por un ataque ruso con artillería contra la ciudad ucraniana de Jersón, que dejó también dos heridos, informaron el miércoles las autoridades locales.

Una investigación preliminar señala que el ejército ruso atacó Jersón, en el sur del país, en horas de la madrugada con disparos de artillería, indicó la fiscalía de la ciudad en Facebook.

La víctima fatal es una mujer de 81 años falleció y otra más de 53 años resultó herida y fue trasladada al hospital, agregó.

La administración militar de la región de Jersón reportó que un hombre de 56 años también resultó herido en un ataque con drones en el centro de esa ciudad.

El ejército ruso, que ocupa alrededor de 20% de Ucrania, aceleró sus avances en el terreno en los últimos meses, frente a las fuerzas ucranianas, menos numerosas y menos equipadas.

Escuche W Radio en vivo aquí: