Internacional

Un muerto y dos heridos por ataques rusos en la ciudad ucraniana de Jersón

Una investigación preliminar de la Fiscalía de la ciudad señala que el ejército ruso atacó Jersón, en el sur del país, en horas de la madrugada con disparos de artillería.

Ejército ruso avanzando por territorio ucraniano. Imagen de referencia. Foto: Vlada Liberova/Libkos/Getty Images.

Ejército ruso avanzando por territorio ucraniano. Imagen de referencia. Foto: Vlada Liberova/Libkos/Getty Images. / Libkos

Una mujer de 81 años murió por un ataque ruso con artillería contra la ciudad ucraniana de Jersón, que dejó también dos heridos, informaron el miércoles las autoridades locales.

Una investigación preliminar señala que el ejército ruso atacó Jersón, en el sur del país, en horas de la madrugada con disparos de artillería, indicó la fiscalía de la ciudad en Facebook.

Le puede interesar

La víctima fatal es una mujer de 81 años falleció y otra más de 53 años resultó herida y fue trasladada al hospital, agregó.

La administración militar de la región de Jersón reportó que un hombre de 56 años también resultó herido en un ataque con drones en el centro de esa ciudad.

El ejército ruso, que ocupa alrededor de 20% de Ucrania, aceleró sus avances en el terreno en los últimos meses, frente a las fuerzas ucranianas, menos numerosas y menos equipadas.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad