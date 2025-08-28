César Rincón regresa al ruedo en España

Tras 17 años fuera de las plazas, el torero bogotano César Rincón volverá a vestirse de corto en un mano a mano sin precedentes con el español Enrique Ponce.

La corrida tendrá lugar el domingo 12 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid.

El evento ocurre en el marco de un festival benéfico con el cual se busca recoger fondos para hacerle un homenaje al hombre que le diera la alternativa a César Rincón en La Santamaría: el maestro Antoñete.

La iniciativa, ideada por el diestro sevillano José Antonio Morante, contará con un cartel evocador encabezado por Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, Julio Aparicio y la novillera madrileña Olga Casado.

