Consejo de Estado “salva” nombramiento de Guillermo Reyes como embajador en Suecia

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme el nombramiento del exministro de transporte Guillermo Reyes, como embajador en Suecia, en una reñida decisión.

Los magistrados determinaron revocar el fallo de primera instancia que había sacado a Reyes del cargo al encontrar que sí cumplía los requisitos para ser representante diplomático de Colombia en ese país.

Cabe recordar que en el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se había señalado que no cumplía los requisitos de segundo idioma y experiencia, criterio que no fue compartido por el Consejo de Estado, como anunció el presidente del alto tribunal, Luis Alberto Álvarez.

“Mayoritariamente también se niegan las pretensiones. En un debate relacionado con un requisito fundamental para acceder a esos cargos que es tener o manejar en el nivel correspondiente un idioma. Mayoritariamente se encontró que tenía el cumplimiento de este requisito”, dijo Álvarez.

LA DEFENSORA DEL PUEBLO IRIS MARÍN SEGUIRÁ EN EL CARGO

Además de regresar a Guillermo Reyes a la Embajada de Colombia en Suecia, la Sección Quinta del Consejo de Estado también negó las pretensiones que buscaban retirar a la defensora del pueblo, Iris Marín, de su cargo.

En criterio de los consejeros de Estado, no existió irregularidad alguna en su elección porque haya provenido de una terna de mujeres.

“La norma está dirigida es para justamente avanzar en el respeto del género que en Colombia ha sido el más desconocido, el que históricamente ha sido vulnerable”, sentenció el magistrado Luis Alberto Álvarez.