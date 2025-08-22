“Aprovecharon el alto al fuego para expandirse”: Iris Marín sobre grupos armados ilegales

W Sin CarretaW Sin Carreta

Iris Marín, defensora del pueblo, estuvo en W Sin Carreta tras los hechos violentos en el país.

Iris Marín. Foto: Coprensa.

En la mañana del jueves 21 de agosto, un helicóptero de la policía Nacional fue derribado por un dron, en el ataque al menos 12 integrantes de la institución murieron.

En la tarde del mismo día, se reportó un atentado con explosivos cerca a la Escuela Marco Fidel Suárez, en Cali. Asimismo, el presidente Gustavo Petro, confirmó que el hecho delictivo dejó al menos 6 muertos.

Es por esto por lo que, la defensora del Pueblo, Iris Marín, paso por los micrófonos de W Sin Carreta y entregó detalles de estos hechos terroristas.

¿Se debe seguir negociando con las organizaciones criminales?

De acuerdo con la defensora, se deben distinguir los escenarios de riegos, puesto que en Cali hay presencia varios grupos armados ilegales y es muy probable que el ataque se atribuya a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, con el cual no se ha establecido negociación.

No obstante, aseguró que se evidenció que los grupos delictivos han aprovechado los altos al fuego para expandirse y esto ha recrudecido la situación en el país.

