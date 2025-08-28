Contraloría del Magdalena inició investigación sobre el manejo de la estampilla en la Universidad

A través de un comunicado el contralor del Magdalena Alberto Mario Garzón anunció que se abrirá una Actuación Especial de Fiscalización luego de una denuncia relacionada con el recaudo y giro provenientes de la estampilla “Refundación Universidad del Magdalena de cara al nuevo milenio”.

Según lo manifestado por el ente de control, se evaluará el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los alcaldes municipales y gerentes de hospitales en su condición de sujetos pasivos y/o agentes retenedores de la estampilla, en cuanto a que son responsables jurídicos por el pago de la misma ante el Departamento del Magdalena.

En el marco de este proceso, la Contraloría convocó a una mesa de trabajo que se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre, con la participación de las entidades involucradas. El propósito será contrastar y validar la información contable y financiera reportada, a fin de establecer el estado real de la cartera que se le adeuda a la institución universitaria.