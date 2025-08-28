Delincuentes armados robaron a clientes del reconocido bar ‘Mono Bandido’ en Bogotá

Bogotá

En horas de la noche del pasado miércoles 27 de agosto, delincuentes con armas de fuego llegaron al famoso gastrobar ‘Mono Bandido’ ubicado en la calle 127, al norte de Bogotá, para robar las pertenencias de los clientes que allí se encontraban.

El coronel Ricardo Chávez, comandante de la estación de Usaquén, relató que el hecho se produjo a las 8:20 de la noche.

“Cuatro sujetos, abordando dos motocicletas de alto cilindraje, llegan a la puerta del establecimiento con lo que sería un arma de fuego para intimidar a las personas que estaban en el lugar, despojándolos de sus pertenencias de valor”, describió el coronel Chávez.

De acuerdo con la información de las autoridades, se activaron todos los protocolos para atender el caso.

Además, se hicieron las entrevistas correspondientes a los afectados y, en este momento, se hace monitoreo a las cámaras de seguridad para lograr dar con el paradero de los delincuentes que huyeron en motocicletas.

