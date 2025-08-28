La madre del tirador de Minneapolis trabajó en la escuela donde se produjo la masacre

La policía trabaja en el lugar de un tiroteo cerca de la Iglesia de la Anunciación y la Escuela Católica en Minneapolis, Minnesota, el 27 de agosto de 2025. (Foto de Tom BAKER / AFP) / TOM BAKER

La madre de Robin Westman, el atacante de la escuela católica de Minneapolis, trabajó en el centro donde se produjo el miércoles el tiroteo que dejó dos niños muertos y otros 17 heridos, entre ellos 14 menores de edad.

Mary Grace Westman pasó cinco años trabajando como secretaria parroquial en la escuela Annunciation, en Minneapolis, hasta que se jubiló en 2021, de acuerdo con la página web del centro.

“Ella brindó una hospitalidad, amistad y compasión maravillosas a todos los que se reunieron durante los últimos cinco años en Annunciation. ¡Te extrañaremos! ¡Felicidades por tu jubilación!”, indicó la iglesia en su página de Facebook en una publicación que ya no se encuentra disponible, recogida por el periódico New York Post.

El hermano de Mary Grace, Bob Heleringer, fue además representante republicano en la Asamblea General de Kentucky. Estuvo al frente del distrito 33 del estado desde 1979 hasta 2002.

Westman, de 23 años, abrió fuego contra la iglesia de la escuela católica de La Anunciación para niños de entre 5 y 14 años, ubicada en el sur de Minneapolis, asesinando a dos niños de 8 y 10 años.

El atacante dejó además 17 heridos, uno de ellos en estado crítico, antes de quitarse la vida, de acuerdo con datos ofrecidos por la Policía local.

Las autoridades siguen investigando el motivo del asalto perpetrado por Westman, que empleó tres armas durante el ataque: un rifle, un revólver y una escopeta que “fueron comprados legalmente”, indicó el jefe de la Policía de la ciudad, Brian O’Hara.

