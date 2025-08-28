Primer ministro británico se solidariza con víctimas de ataques en Kiev
La cifra de civiles muertos por la agresión rusa contra Kiev asciende a 14, entre los que se cuentan tres menores, según informaron las autoridades ucranianas.
El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó este jueves 28 de agosto sus condolencias a las víctimas de los ataques rusos de la pasada noche contra la capital de Ucrania, que han alcanzado el edificio del British Council.
“Mis condolencias están con todos los afectados por los insensatos ataques rusos contra Kiev, que han dañado el edificio del British Council. Putin está matando a niños y civiles, y saboteando las esperanzas de paz”, escribió Starmer en su cuenta de X.
“Este derramamiento de sangre debe terminar”, añadió.
Los ataques dañaron edificios de viviendas en varios distritos de la capital y provocaron daños en un centro comercial, una guardería y el edificio de la delegación de la UE en Ucrania, así como en las oficinas del periódico Ukrainska Pravda.
