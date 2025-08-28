Vivienda colapsó parcialmente en el suroccidente de Barranquilla: una persona murió

Este miércoles 27 de agosto se presentó una emergencia en el sector de Olaya en el suroccidente de Barranquilla, después de que una vivienda colapsara parcialmente mientras era remodelada.

La situación fue atendida por tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que llegaron hasta la zona y acordonaron el lugar.

En medio de la emergencia, falleció un obrero que estaba trabajando en la construcción, ubicada en inmediaciones de la calle 68C con carrera 28.

La víctima mortal se encontraba en el tercer piso de la vivienda al momento del colapso.

Según se conoció, su deceso se produjo minutos después de caer al vacío.

El hombre fue identificado como Didier Eduardo Menco Rojas de 44 años.

Después de atender el incidente, las autoridades confirmaron que se adelantan labores de estabilización y recolección de escombros en la zona, por lo que, para evitar riesgos fueron evacuadas las casas cercanas al lugar.