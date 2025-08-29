Definidos los equipos que jugarán las semifinales de la Liga Femenina Colombiana: Así quedó la tabla
Los encuentros de semifinales tienen su programación por definir.
Se acerca el final de la Liga Femenina Colombiana y con ello, han se han definido los cuatro clubes que disputarán las semifinales en busca del trofeo más importante del futbol de nuestro país.
Tras seis fechas, Orsomarso y el Deportivo Cali son los clasificados del Grupo A mientras que en el Grupo B avanzan a semifinales, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.
En la última fecha de los cuadrangulares disputada hoy jueves 28 de agosto, el Deportivo Cali cayó 0-1 como local ante el Orsomarso, mientras que Independiente Medellín empató 1-1 con el Internacional de Palmira en el Estadio Atanasio Girardot.
Entretanto, en el desenlace del Grupo B, el América de Cali igualó 1-1 con Millonarios, que terminó a un gol de clasificar, mientras que Independiente Santa Fe venció a Atlético Nacional por 3-1 en el Estadio Metropolitano de Techo.
¿Cómo quedó la tabla de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana?
- Grupo A:
1: Orsomarso FC: 12 puntos
2: Deportivo Cali: 9 puntos
3: Independiente Medellín: 6 puntos
4: Internacional de Palmira: 2 puntos
- Grupo B:
1: Atlético Nacional: 15 puntos
2: Independiente Santa Fe: 7 puntos
3: América de Cali: 6 puntos
4: Millonarios: 5 puntos
¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga Femenina Colombiana?
Las semifinales con fecha aún por definir se disputarán de la siguiente manera:
- Independiente Santa Fe VS Orsomarso
- Deportivo Cali VS Atlético Nacional
¿Que equipos han sido campeones de la liga femenina colombiana?
Desde su fundación, cuatro clubes han levantado el trofeo más importante del futbol femenino en nuestro país, repartiéndose de la siguiente manera con Independiente Santa Fe como él más veces campeón:
- Independiente Santa Fe: 2017, 2020, 2023
- América de Cali: 2019, 2022
- Deportivo Cali: 2021, 2024
- Atlético Huila: 2018
