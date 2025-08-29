“Estamos desconcertados”: Directora del ICBF pide que se acelere la búsqueda de Valeria Afanador.

Bucaramanga

Más de dos semanas se completan de incertidumbre por no saber del paradero de Valeria Afanador, una menor de edad que habría desaparecido en Cajicá, Cundinamarca por lo que la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pidió que se intensificara su búsqueda.

"Para nosotros ella es muy especial. O sea, Valeria además de tener el síndrome Down y ser una de las niñas de este país que se debe cuidar de manera especial, tan pronto nos enteramos activamos la red de búsqueda de ahí del sector. Trabajamos con nuestros canales, nuestras redes, todo se ha activado y realmente la manera como no ha aparecido nos tiene sorprendidos", dijo la directora Astrid Cáceres desde Bucaramanga.

Agregó la directora que “estamos desconcertados” por no tener avances en la búsqueda de la menor de edad y aseguró que ya fue entregado un avance a la Defensoría del Pueblo de las acciones que se han realizado hasta la fecha pero le preocupa no haber tenido resultado aún.

“Pero en realidad lo que necesitamos es resultados entre toda la ciudadanía que vive cerca, que debió ver algo y por supuesto más actuación puntual sobre este caso”, agregó la directora.

Por eso, desde el ICBF insisten en hacer un llamado a la comunidad en Cajicá para que ayuden en entregar información que pueda servir para dar con el paradero de la menor.