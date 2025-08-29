Liberan a los 33 soldados que estaban secuestrados en Guaviare

Fueron liberados los 33 soldados que habían sido secuestrados en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en un proceso de mediación liderado por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que en este momento los uniformados están siendo retirados de la vereda Nueva York, en El Retorno.

Además, agradeció el esfuerzo de la Defensoría Regional de El Guaviare, el acompañamiento de la MAPP/OEA y el apoyo de todas las personas que contribuyeron a esta gestión humanitaria.

Adicionalmente, hizo un llamado a no estigmatizar a la comunidad, recordando que esta población ha sufrido los impactos del conflicto armado y recientemente fue escenario de operativos militares.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, explicó que el secuestro ocurrió el pasado lunes tras un enfrentamiento entre tropas del Ejército y una estructura disidente de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco.

Durante los combates, resultaron muertos diez presuntos integrantes de este grupo y fueron capturados otros diez, entre ellos un menor de edad. Entre los fallecidos se encontraba Willington Vanegas Leyva, alias ‘Dumar’, considerado uno de los hombres de confianza de Mordisco en la región.

Tras estos hechos, habitantes de la zona cercaron a los militares, impidiendo su salida y reteniendo a 34 uniformados.

Según Cubides, la comunidad alegó estar defendiendo un “corredor humanitario”, lo que derivó en la retención de las tropas.

El alto oficial en retiro hizo entonces un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la OEA para lograr su liberación, que finalmente se concretó este miércoles. Los primeros reportes indican que se encuentran en buen estado de salud.