Aprobado principio oportunidad de Olmedo López, testigo clave contra 27 congresistas y exministros

La juez 57 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá aprobó el principio de oportunidad que diseñó la Fiscalía General de la Nación con Olmedo López, cerebro del desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

López se convirtió en el principal testigo del saqueo de la entidad y, a cambio, tendrá inmunidad parcial en tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.

López declarará contra 27 personas, entre exministros y congresistas que participaron en el entramado de corrupción.

#NoticiaW | Se aprobó el principio de oportunidad de Olmedo López por el saqueo a la @UNGRD. Esto lo convierte en testigo clave de la @FiscaliaCol contra 27 personas, entre ellas congresistas y exministros. El abogado José Moreno (@JoseMorenoCab) celebró la decisión judicial. pic.twitter.com/OthTQomyJo — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 30, 2025

En ese sentido, la justicia consideró que las pruebas entregadas por López no sólo son creíbles, sino que además son pieza importante en la investigación contra los altos mandos que tuvieron relación con este caso.

El abogado José Moreno, al término de la extensa audiencia que duró más de 10 horas, aseguró: “hoy la justicia colombiana ha dado un paso histórico. Una jueza aprobó el principio de oportunidad en favor de mi cliente, reconociendo que su colaboración con la verdad es vital para desmontar la mayor red de corrupción en la historia reciente del país”.

También destacó que “Olmedo López no huyó, no cayó, no negó; rindió más de 21 declaraciones, entregó una matriz con 27 nombres de altos funcionarios, congresistas, ministros, directores de departamentos; aportó pruebas técnicas y documentales; devolvió al Estado 724 millones de pesos; pidió perdón al país”.

La macroinvestigación de la Fiscalía por este escándalo tiene actualmente 27 líneas de investigación abiertas.

Moreno también aclaró que “el principio de oportunidad no es impunidad, es la herramienta que le permite a la justicia romper con el pacto de silencio y llegar hasta los verdaderos responsables.

Con esta decisión, la justicia envía un mensaje claro: al que colabora con la verdad, el Estado lo protege, no lo abandona”.

Por último, señaló que “Olmedo López se convierte en un testigo de Estado dispuesto a enfrentar a los poderosos por la verdad, la justicia y la dignidad de Colombia. La verdad tiene un efecto dominó y lleva un camino hacia la justicia”.