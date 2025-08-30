Carlos Alcaraz ganó a Luciano Darderi y ya está en octavos de final del US Open 2025

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Luciano Darderi en la tercera ronda del US Open 2025. FOTO: TIMOTHY A. CLARY/AFP vía Getty Images / TIMOTHY A. CLARY

Continúa la acción en el US Open 2025, que se disputa desde el pasado domingo 24 de agosto en Flushing Meadows, Nueva York, y uno de los favoritos al trofeo, Carlos Alcaraz, ha dado un nuevo paso hacia su segunda conquista en el último Grand Slam del año.

El del Palmar, tras ganar previamente a Reilly Opelka y Mattia Belucci, ahora ha logrado su tercer triunfo en el torneo ante el italiano Luciano Darderi, 34° del ranking ATP, por 6-2, 6-4, 6-0 en menos de dos horas de juego.

Con el Estadio Arthur Ashe al completo, el español se llevó el primer parcial tras 28 minutos con dos quiebres incluidos. Ya en el segundo set, llegó a estar 4-1 arriba, pero Darderi se repondría para igualar 4-4 y Alcaraz aumentaría su ventaja ganando los últimos dos juegos.

En el set decisivo, se mostró el mejor Alcaraz de siempre, quebrando todos los juegos al servicio de Darderi, ganando 10 de 13 de puntos con su primer servicio, además de realizar nueve golpes ganadores.

Con su triunfo, Alcaraz ahora tendrá como rival en octavos de final al francés Arthur Rinderknech que venció en tercera ronda a su compatriota Benjamin Bonzi en cuatro sets. Será su cuarto enfrentamiento en el historial tras tres victorias previas del murciano en el US Open 2021 y en el ATP 500 de Queen’s 2021 y 2023.

¿Cuántos Grand Slams tiene Carlos Alcaraz en su palmarés?

Carlos Alcaraz posee cinco trofeos de Grand Slam:

US Open 2022: 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3 ante Casper Ruud

Wimbledon 2023: 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 ante Novak Djokovic

Roland Garros 2024: 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 ante Alexander Zverev

Wimbledon 2024: 6-2 6-2 7-6(4) ante Novak Djokovic

Roland Garros 2025: 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) ante Jannik Sinner

Observa el resumen de la victoria de Carlos Alcaraz ante Luciano Darderi:

