Cómo se dice: ¿insofacto o ipso facto? Esto respondió la RAE

El español o castellano es una de las lenguas con más hablantes en el mundo, el idioma oficial en 21 países, principalmente en el continente latinoamericano.

En la lengua española pueden surgir distintas dudas al pronunciar palabras y/o expresiones, debido a la cantidad de sinónimos que puede tener un solo término, además que la cultura y el lugar donde esté ubicado también son aspectos que influyen en las formas de hablar de las personas de habla hispana.

No estar seguro si se dice “insofacto” o “ipso facto” es una inquietud que se puede presentar, por lo que le explicamos, teniendo en cuenta las normas de la Real Academia Española (RAE), cuál es la manera correcta de hacer referencia a quitarle el mérito a algo o a alguien.

Según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, “el español es una lengua global que vive un crecimiento constante muy significativo. Se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo en número de hablantes, en número de países donde es oficial y en extensión geográfica. Es lengua oficial de las Naciones Unidas y un idioma de referencia en las relaciones internacionales”.

“Con casi 500 millones de personas, es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, y la tercera lengua en un cómputo global, al sumar dominio nativo, competencia limitada y estudiantes de español, rozando los 600 millones”, explica la entidad citando uno de los anuarios del Instituto Cervantes.

¿Es insofacto o ipso facto?

De acuerdo con la RAE, la forma correcta de decir y escribir el término es “ipso facto”, puesto que el término insofacto no existe.

Asimismo, explica que ipso facto literalmente significa “por el hecho mismo”, sin embargo, también es usado en el sentido de inmediatez.

Finalmente, la RAE, explica que este término no debe ser usado después de la preposición “de”.

#RAEconsultas La única forma correcta es «ipso facto», sin la preposición «de» y destacada en cursiva por tratarse de un latinismo crudo. Puede leer su entrada en el «DPD»: https://t.co/5X2LiImTSQ. El término *«insofacto» no existe en español. — RAE (@RAEinforma) October 1, 2020

Algunos otros errores ortográficos comunes