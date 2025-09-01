Dueños del restaurante antioqueño ‘El Rancherito’ murieron tras accidente de tránsito en Santander

Bucaramanga

Conmoción ha causado la noticia del fallecimiento de Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y su esposa ,Ruth Elena Alzate, fundadores del restaurante antioqueño El Rancherito, que lleva más de 50 años desde su creación, tras un accidente de tránsito en Puerto Araujo en Santander.

Hace pocos días el restaurante había recibido por parte del Concejo de Medellín un reconocimiento por su trayectoria e impacto en la región.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de X, reaccionó ante la noticia, enviando un mensaje de solidaridad a la familia de esta pareja de empresarios que perdió la vida.

“Nos duele en el alma el fallecimiento de Jorge Jaramillo y su señora Ruth en un accidente vial en Santander. Con afecto y solidaridad acompañamos a su familia”, dijo el exmandatario de los colombianos.

Al parecer,los esposos iban para su finca cuando sucedió el siniestro vial. Las exequias de Alzate y Jaramillo se realizarán en los próximos días en Medellín.

“Yo los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios. El Rancherito y su familia, son su gran legado. Mi solidaridad con sus hijas María José, Ana Lucía y Paulina. Con sus hermanos y familiares. También con su yerno Federico Hoyos. Con Miguel con quien trabajo. Eran unos seres humanos increíble”, escribió el alcalde Federico Gutiérrez a través de su cuenta de X.