El único jugador en toda la historia de la Premier League que ha jugado 24 temporadas seguidas

La que para muchos es la liga más difícil del mundo, finalizó su temporada pasada con el título en manos del Liverpool; los ‘reds’ dominaron de principio a fin y faltando algunas fechas para el final del torneo ya eran campeones.

Para esta temporada se espera el mismo o un nivel superior al que los equipos mostraron en el campeonato pasado.

Por otra parte, con el inicio de la Premier League el pasado 15 de agosto, no solo arranco un nuevo año de futbol inglés, también se marcó un hito en la historia del torneo. En esta ocasión se trata de un jugador que ha permanecido en la liga más exigente del planeta durante 24 temporadas seguidas.

Debut de James Milner en la Premier League

James Milner es un mediocampista inglés que ha estado prácticamente toda su vida jugando en la liga más competitiva del mundo. En la Premier League se ha consolidado como una leyenda viviente en el torneo.

El veterano jugador tuvo sus inicios en un club igual de mítico, el Leeds United, donde hizo su debut a los 16 años. Este debut se dio en la Barclaycard Premiership, nombre anterior de la Premier League.

Consolidación en el fútbol inglés

Luego de prematuro debut con el Leeds United, Milner fue cedido a un club de divisiones inferiores, el Swindon Town. Después de este pequeño paso por el Swindon regreso a Leeds, sin embargo, la crisis financiera del equipo le obligo a ser traspasado al Newcastle por alrededor de 7.40 millones de euros.

Tras un año en el primer equipo de las ‘urracas’ fue cedido a préstamo a Aston Villa, sus actuaciones fueron tan buenas que el conjunto de Birmingham decidió proceder con su compra, no obstante, la transacción no se concretó.

A pesar de esto, una temporada después y tras haber destacado en Newcastle. Aston Villa desembolsó 15 millones de euros y se hizo con los servicios del ‘choclo’ Milner.

Salto al fútbol de elite mundial

Milner estuvo desde el 29/08/2008 hasta el 17/08/2010 en el Aston Villa, club en que jugó 100 partidos y anotó 31 goles. Sus actuaciones llamaron la atención del que para el momento era el ‘nuevo rico’ del torneo, el Manchester City.

Manchester fue uno de los puntos más altos de su carrera, no solo por sus buenas actuaciones sino también por los títulos que ganó.

En los casi cinco años que estuvo en el lado ‘blue’ de Machester se hizo con 5 trofeos:

Dos Premier League

Una FA Cup

Una Community Shield

Una Copa de la Liga

Curiosamente, su paso por el Manchester City es muchas ocasiones, es recordado por el ‘túnel’ que Messi le hizo en Champions.

CUANDO EL 10 FROTA LA LÁMPARA... ¡Se cumplieron 10 años del espectacular caño de Messi a Milner, que enloqueció a Guardiola! 🐐



📹 @FCBarcelona pic.twitter.com/pQf0mpK0iG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2025

Liverpool y Klopp

Luego de su estancia en Manchester, decidió mudarse a la ciudad en donde ‘nunca caminan solos’, a mediados del 2015, Liverpool compró su ficha por alrededor de 14 millones de euros. Esto fue un antes y un después en la carrera del inglés.

En Liverpool consiguió el título más importante a nivel de clubes en Europa, la Champions League. Además, logró ampliar su palmarés con 6 trofeos más.

Una Premier League

Una Copa de la Liga

Una FA Cup

Una Community Shield

Una SuperCopa de Europa

Un Mundial de Clubes de la FIFA

James Milner.

Brighton y el récord

Finalmente, Milner salió como un ídolo del Liverpool y fichó por el Brighton and Hove Albion, donde lleva 2 temporadas.

Fue con los ‘Seagulls’ donde se quedó con el récord como el futbolista que más temporadas ha jugado en la Premier League.