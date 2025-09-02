La flotilla a Gaza y la oposición solicitan protección a Meloni ante las amenazas israelíes. Foto: EFE/ Quique García

La flotilla rumbo a Gaza ha instado al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni a que garantice la protección de los activistas, una petición a la que se ha sumado la oposición, después de que el ministro de Seguridad Nacional israelí advirtiese que los participantes serán tratados como terroristas.

“Esperamos que nuestros gobiernos actúen según su deber institucional: defender y proteger a sus ciudadanos, que no están haciendo nada malo. Al contrario, nuestro objetivo es reabrir un corredor humanitario y exigir que termine este genocidio, declarado oficialmente como tal, así como la ocupación ilegal de Palestina”, afirmó Maria Elena Delia, portavoz en Italia de la Global Sumud Flotilla.

“Estamos tranquilos con nuestra conciencia: sabemos que realizamos una acción totalmente legal y respetuosa del derecho internacional. Se trata de una misión no violenta, humanitaria y pacífica”, añadió.

Delia advirtió de que un eventual arresto por parte del Gobierno israelí sería “en realidad un secuestro”, ya que, según afirmó, no existe delito alguno.

“Arrestarnos como si fuéramos terroristas es una acción ilegal y absurda: resulta ridículo llamar terroristas a hombres y mujeres que quieren llevar alimentos y medicinas a una población llevada al límite de sus fuerzas”, señaló.

El domingo partieron desde Génova (norte) y La Spezia (norte) cinco barcos que navegan con destino a Catania (Sicilia, sur) con 300 toneladas de ayuda humanitaria como parte de la misión internacional Global Sumud Flotilla, la mayor flota civil organizada hasta la fecha con destino a Gaza para abrir un corredor humanitario y hacer llegar productos de primera necesidad al pueblo palestino.

En paralelo, en Sicilia se preparan otras quince embarcaciones con casi 200 personas, que siguen un entrenamiento obligatorio en comportamiento y comunicación no violenta, así como capacitación legal sobre los aspectos que se deben tener en cuenta en una misión humanitaria de este tipo, explicó la portavoz.

La oposición italiana se ha sumado a la petición de la Flotilla y la secretaria del Partido Demócrata (PD), el mayor de la oposición, Elly Schlein, pidió al Gobierno italiano, a los Ejecutivos europeos y a la Unión Europea rechazar las amenazas de Israel y defender a los activistas.

“En esta situación, lo único ilegal son los crímenes del Gobierno de (Benjamin) Netanyahu. Nosotros estamos y estaremos al lado de los activistas de la flotilla, y creemos que el Gobierno italiano debe tomar posición para defender a los activistas italianos que están a bordo”, dijo.

También el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, pidió a Meloni “comprometerse para detener este horror” y proteger a los ciudadanos italianos implicados en la misión, mientras que el del partido Más Europa, Riccardo Magi, reclamó al Gobierno que “exprese claramente su apoyo y garantice ayuda a quienes están llevando a cabo esta actividad humanitaria”.

Además, Silvia Salis, la alcaldesa de Génova, ciudad desde donde partieron este domingo más de 300 toneladas de ayuda humanitaria como parte de la misión internacional, envió una carta al ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno, Antonio Tajani, para expresarle su preocupación por las declaraciones de Ben Gvir, según medios locales.

Salis pidió a Tajani que vigile “con la máxima atención la misión de sus conciudadanos, haciendo sentir la cercanía y el apoyo de las instituciones a una iniciativa de tan alto valor”.

