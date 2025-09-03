Fue capturado Saúl Severini, jefe del Bloque Norte de las AUC

La Dijin de la Policía Nacional capturó en Cali a Saúl Alfonso Severini Caballero, ganadero paramilitar y socio de alias ‘Jorge 40’.

Severini había sido condenado a 400 meses de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Además, era miembro del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al mando de Salvatore Mancuso.

En 2006, Severini se escapó de un operativo en Pivijay y luego de otro en San Ángel en 2014.

El ganadero llevaba 16 años prófugo de la justicia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había solicitado a este hombre para que hablara sobre nexos del grupo paramilitar con empresarios y políticos de Magdalena.

