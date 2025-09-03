JEP evalúa llamar al exparamilitar ‘Martín Llanos’ por casos de desaparición en Casanare

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evalúa citar como testigo al exjefe paramilitar Héctor Germán Buitrago, conocido como ‘Martín Llanos’, antiguo comandante de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), tras las nuevas versiones entregadas por campesinos de Recetor y Chámeza (Casanare).

Estos campesinos han solicitado ser reconocidos como víctimas en el macrocaso 08, que investiga desapariciones forzadas.

Cabe recordar que ‘Martín Llanos’ es señalado de haber cometido más de 10.000 crímenes, entre ellos asesinatos y desplazamientos forzados en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada. Por eso, el magistrado Óscar Javier Parra explicó que la JEP analiza el eventual llamado del exjefe paramilitar como testigo, debido a los antecedentes de falta de aporte a la verdad que presentó en Justicia y Paz.

“Estamos evaluando citar a algunos exparamilitares como testigos, siempre que existan condiciones que eviten la revictimización y que la información pueda contrastarse. En el caso de Llanos, hay antecedentes en la justicia ordinaria que podrían servirnos como referencia, pero cualquier decisión debe tomarse con prudencia”, señaló Parra.

Durante la audiencia, las víctimas manifestaron su preocupación por versiones que apuntan a una eventual libertad de ‘Llanos’, quien tiene múltiples condenas en su contra por su papel en las Autodefensas Campesinas del Casanare.

Escuche W Radio en vivo: