Anunciarán en septiembre las primeras sanciones de la JEP a exFarc y a la fuerza pública

El 15 de septiembre de 2025, la JEP dará a conocer las sanciones contra integrantes del antiguo Secretariado de las Farc y contra miembros de la Fuerza Pública implicados en graves violaciones a los derechos humanos.

Son dos macrocasos de gran relevancia: por un lado, los secuestros masivos perpetrados por la desaparecida guerrilla, y por otro, las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, en las que civiles fueron presentados como muertos en combate. Ambos procesos ya tienen proyectos de sentencia en manos de la Sala de Reconocimiento de la JEP, tras años de audiencias, pesquisas y admisión de responsabilidades.

El pasado 31 de julio los excomandantes de las Farc reconocieron su responsabilidad en más de 21.000 secuestros y en el reclutamiento forzado de 18.000 menores de edad, crímenes que marcaron profundamente a miles de familias en el país.

Por otro lado, los exmiembros de la Fuerza Pública aceptaron su participación en la práctica de ejecuciones extrajudiciales, uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado.

Las sanciones que impondrá la justicia transicional no serán de prisión, sino mecanismos de reparación integral a las víctimas, con una duración máxima de ocho años.

Estas penas incluyen restricciones a la libertad y la obligación de realizar trabajos de contenido restaurador o reparador (TOAR), enfocados en beneficiar directamente a las comunidades y a las víctimas. Además, la justicia transicional evaluará si es posible descontar el tiempo ya invertido por algunos comparecientes en dichas actividades.

Los proyectos de fallo fueron elaborados por los magistrados Ana Manuela Ochoa Arias y Camilo Andrés Suárez Aldana, y serán revisados por la sección de primera instancia, integrada por Juan Ramón Martínez Vargas, Zoraida Anyul Chalela Romano y Roberto Carlos Vidal López.

