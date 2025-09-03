JEP y Fiscalía “liman asperezas”, crean grupo de trabajo para búsqueda de desaparecidos en Casanare

Tras varias tensiones, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación acordaron trabajar juntas en la búsqueda de personas desaparecidas en Casanare.

La magistrada de la JEP, Sandra Castro, confirmó la creación de una mesa interinstitucional que unirá esfuerzos de ambas entidades para agilizar las investigaciones y entregas de cuerpos a sus familias.

La decisión llega después de un cruce de cartas entre el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el que Camargo alertó sobre el riesgo de un “cierre judicial incompleto” de miles de procesos contra excombatientes de las FARC que se sometieron a la justicia transicional. Este choque evidenció la falta de articulación entre ambas instituciones.

Castro explicó que, por años, la Fiscalía dejó de avanzar en ciertos casos bajo la idea de que las investigaciones quedaban solo en manos de la JEP, lo que frenó procesos clave. “Si nosotros tenemos los casos, las investigaciones no pueden pararse; ellos tenían que continuar con las investigaciones”, aseguró.

También recordó que la JEP es un tribunal temporal con pocos magistrados, por lo que depende en gran medida del trabajo de la Fiscalía y la justicia ordinaria. “Nosotros nos paramos sobre los hombros de ese gigante”, dijo en referencia a la labor del ente acusador.

La nueva mesa interinstitucional busca coordinar el trabajo de la Fiscalía, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y Medicina Legal para acelerar la identificación y entrega de víctimas del conflicto. La magistrada señaló que ya se han logrado avances: “En la Sala de Definición hemos hecho tres entregas de personas dadas por desaparecidas gracias al trabajo conjunto”.

Castro hizo además un llamado para que la Fiscalía continúe investigando a “los terceros involucrados y los agentes del Estado que no se sometieron a la justicia transicional”.