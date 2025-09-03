La CRA anunció ajustes en las tarifas de acueducto, aseo y alcantarillado para 2026

La Comisión de Regulación de Agua (CRA) anunció ajustes en las tarifas de acueducto, aseo y alcantarillado para 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá/ CRA.

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Agua, CRA, los principales cambios en las tarifas de acueducto, aseo y alcantarillado buscan que los usuarios paguen tarifas justas, es decir, acordes con la calidad del servicio que reciben y que las empresas no puedan cobrar en las facturas, proyectos de inversión que nunca son ejecutados, como sucede actualmente.

Además, se proponen cambios en aseo, para incentivar el reciclaje y que la separación de residuos en los hogares sea obligatoria, entre otras medidas.

Con ese propósito, la entidad expidió dos proyectos de regulación que están para comentarios de los ciudadanos y que serán discutidos en distintas regiones del país.

Cabe señalar que, por ley, la regulación de tarifas debe actualizarse cada 5 años, por lo que este ejercicio determinará la política tarifaria que regirá desde el próximo año.

