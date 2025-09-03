La CRA anunció ajustes en las tarifas de acueducto, aseo y alcantarillado para 2026
Según la Comisión de Regulación de Agua (CRA), los cambios estarán orientados a mejorar la calidad y continuidad de estos servicios.
De acuerdo con la Comisión de Regulación de Agua, CRA, los principales cambios en las tarifas de acueducto, aseo y alcantarillado buscan que los usuarios paguen tarifas justas, es decir, acordes con la calidad del servicio que reciben y que las empresas no puedan cobrar en las facturas, proyectos de inversión que nunca son ejecutados, como sucede actualmente.
Además, se proponen cambios en aseo, para incentivar el reciclaje y que la separación de residuos en los hogares sea obligatoria, entre otras medidas.
Le puede interesar
Con ese propósito, la entidad expidió dos proyectos de regulación que están para comentarios de los ciudadanos y que serán discutidos en distintas regiones del país.
Cabe señalar que, por ley, la regulación de tarifas debe actualizarse cada 5 años, por lo que este ejercicio determinará la política tarifaria que regirá desde el próximo año.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles