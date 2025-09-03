Actualidad

La CRA anunció ajustes en las tarifas de acueducto, aseo y alcantarillado para 2026

Según la Comisión de Regulación de Agua (CRA), los cambios estarán orientados a mejorar la calidad y continuidad de estos servicios.

La Comisión de Regulación de Agua (CRA) anunció ajustes en las tarifas de acueducto, aseo y alcantarillado para 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá/ CRA.

La Comisión de Regulación de Agua (CRA) anunció ajustes en las tarifas de acueducto, aseo y alcantarillado para 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá/ CRA.

Alejandro Arteaga

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Agua, CRA, los principales cambios en las tarifas de acueducto, aseo y alcantarillado buscan que los usuarios paguen tarifas justas, es decir, acordes con la calidad del servicio que reciben y que las empresas no puedan cobrar en las facturas, proyectos de inversión que nunca son ejecutados, como sucede actualmente.

Además, se proponen cambios en aseo, para incentivar el reciclaje y que la separación de residuos en los hogares sea obligatoria, entre otras medidas.

Le puede interesar

Con ese propósito, la entidad expidió dos proyectos de regulación que están para comentarios de los ciudadanos y que serán discutidos en distintas regiones del país.

Cabe señalar que, por ley, la regulación de tarifas debe actualizarse cada 5 años, por lo que este ejercicio determinará la política tarifaria que regirá desde el próximo año.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad