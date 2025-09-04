A partir del próximo 15 de octubre inicia la restricción total de carga pesada en Chía

En el bloqueo en Paipa decidieron no dar más paso a vehículos desde el martes a las 9 p.m. Foto | Caracol Radio

Desde Valledupar, en el decimotercer Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito y Transporte, el alcalde Chía, Leonardo Donoso anunció la restricción total de carga pesada entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche por las vías del municipio de Chía a partir del 15 de octubre.

El mandatario municipal aseguró que, aunque se impuso la medida de pico y plaza ambiental, la medida no fue su fuente para mejorar la movilidad, la siniestralidad y la calidad del aire del municipio, ya que Chía recibe más de 100 mil vehículos como organismo de tránsito debido a la conectividad con vías nacionales y departamentales.

“Como alcalde junto con mi equipo de trabajo tomé la decisión de expedir el primer pico y placa de carga del país, permitiendo que circularan vehículos de carga por dos dígitos al día, gestionando la salida de más 50% de la carga que transita en Chía, pero dicha medida se ha quedado corta y me lleva a tomar esta decisión, dijo Donoso.

El mandatario agregó que, con esta decisión pretende llamar la atención del Gobierno para que tenga empatía con las autoridades de las entidades territoriales que como en el caso de Chía “tiene engavetados procesos de construcción de vías como la troncal de los Andes, que permitirán dar solución a este tipo de problemáticas”.