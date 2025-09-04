Quieren devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga: Petro por elección de Carlos Camargo

Tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que el Senado decidió “no hacer avanzar al país”, sino “hacerlo retroceder al abuso”.

Por eso, enfatizó que con la decisión “quieren devolver la justicia al ‘duquismo’, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia”.

Según Petro, con la decisión del Congreso excluyeron a “la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos sucios ”. Esto, en referencia a María Patricia Balanta, quien era otra de las opcionadas.

“Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hace tres días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena ”, señaló el presidente.

Así, el jefe de Estado recordó el papel de Carlos Camargo durante el estallido social.

“¿Recuerdan, acaso, que en medio de los crímenes contra los jóvenes, el defensor del Pueblo haya, siquiera, alzado la voz? Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía. El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto ”, aseveró.

Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Camargo, exdefensor del Pueblo, se impuso en la votación del Senado a la Corte Constitucional y reemplazará al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deja su cargo en esa alta corte en los próximos días.

En medio de la elección, Camargo afirmó que su compromiso “es con la democracia, la Constitución y el futuro de nuestra Nación”, agregando que en este proceso están en juego “la democracia, la estabilidad institucional y la preservación de la separación de poderes”.