Esto despeja posibilidad de una Constituyente: Paloma Valencia celebra elección de Carlos Camargo

La oposición celebró la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional con 62 votos sobre 41 de María Patricia Balanta.

La senadora Paloma Valencia, por ejemplo, indicó que con la elección de Camargo se despeja de plano la posibilidad del Gobierno de supuestamente buscar una Constituyente.

¿Qué dijo Paloma Valencia?

“Esto despeja las posibilidades de una Constituyente por vías antidemocráticas, quita la posibilidad de unas elecciones que se posterguen en el calendario electoral y sobre todo le devuelve a los colombianos la certeza de que Colombia no cae”, dijo Valencia.

La congresista líder del Centro Democrático, asimismo, señaló que Carlos Camargo garantiza un asiento independiente en la Corte Constitucional y evitando que “terminen los gobiernos tratando de presionar para tener mayorías en una corte”.

Según Valencia, la Corte seguirá siendo un elemento de “contrapeso”. Por otra parte, el senador José Vicente Carreño aseveró que el congreso está pensando “en el país primero”.

En ese mismo sentido se pronunció el senador del Partido de la U, Mauricio Gómez Amín, quien señaló que el resultado de la elección muestra que “la justicia en Colombia se respeta”. De hecho el primero en darle un fuerte abrazo a Carlos Camargo tras anunciarse su victoria, fue el senador Gómez Amín.