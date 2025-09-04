Consejo de Estado ordenó indemnizar a los Agustinos por tragedia de 21 niños que murieron en 2004

La Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó al IDU y a los consorcios Alianza Suba Tramo II e Interventoría Suba II indemnizar con cerca de 80 millones de pesos a la Orden de los Agustinos Descalzos, quienes están a cargo del Colegio Agustiniano Norte y eran propietarios del bus que fue destruido en la tragedia de los 21 Ángeles ocurrida en Bogotá en 2004.

En dicha tragedia, que se presentó el 28 de abril de 2004, una máquina trituradora de asfalto cayó encima del bus, que prestaba su servicio como ruta escolar, dejando los 21 menores muertos y 2 adultos también.

El alto tribunal protegió el lucro cesante de los Agustinos conforme a la destrucción del bus, por lo cual no podían seguir explotando ese bien comercial, pero además, ordenó que se le pague a los Agustinos por cuenta de las pensiones de los 21 alumnos que seguramente iban a continuar su año escolar ahí en el colegio.

El valor total reconoce, de acuerdo con el Consejo de Estado, el valor que iban a pagar los familiares de los niños en el año 2004, pero sin ordenar reparaciones posteriores, y por ejemplo relacionadas con el servicio de ruta durante todo el año 2004 tras encontrar que no se podía probar que los menores, en caso de no haber ocurrido el siniestro, siguieran usando el transporte del colegio.

“No se probó que el Colegio Agustiniano Norte – Orden de Agustinos Descalzos dejara de percibir ingresos por concepto de mensualidades del servicio de transporte escolar de por lo menos 21 alumnos. De hecho, en el presente asunto se desconoce si nuevos o antiguos estudiantes del plantel educativo contrataron el servicio de transporte escolar, en reposición de los cupos que se liberaron con la desgracia ocurrida a algunos de sus estudiantes” sentenció el alto tribunal.