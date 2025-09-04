“El Senado siempre se hace respetar”: Lidio García tras votación a Corte Constitucional

El senador Lidio García, presidente del Senado de la República, celebró que la votación para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional haya transcurrido sin inconveniente alguno y las diferentes bancadas aceptaran el resultado.

Asimismo, el senador liberal afirmó que la elección representa el espíritu de votación libre en el congreso, lejos, a su juicio, de quienes pensaban que los senadores iban a votar como si fueran “ganado” manipulable.

“Los pasos que da el Senado de la República, sobre todo, en la contundencia de las elecciones cuando toma una decisión, creo que no hay poder humano que le indique o le exija o lo lleve a votar como si fuera un ganado rejoneado”, sentenció.

De acuerdo con García, la cámara alta del Capitolio se “hizo respetar” y eligió el candidato que consideró mejor frente a lo que se requería en la Corte Constitucional, aunque las hojas de vida de María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar eran “excelentes” y podrían haber hecho un “gran papel” también.

Adicionalmente, respondió sobre la polémica en torno a los votos de los senadores de Cambio Radical, Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, quienes votaron a pesar de la sanción que les había impuesto el partido.

García criticó que el CNE les mandara resoluciones que retiraban el voto a estos dos parlamentarios en plena votación, enrareciendo el ambiente de la sesión. “A mí me parece una falta de respeto” enfatizó.