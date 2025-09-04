Persecución en la vía La Paila - Armenia termina con la incautación de 254 kilos de marihuana

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reportó la captura de un sujeto y la incautación de 254 kilogramos de marihuana, luego de una persecución en el departamento del Valle del Cauca.

Uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban actividades de registro y control en el peaje La Uribe. En ese punto, se le hizo señal de pare a un vehículo marca Kia, color negro, cuyo conductor hizo caso omiso y emprendió la huida a alta velocidad.

Con apoyo de unidades de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), se logró interceptar el vehículo en el2donde el conductor perdió el control y terminó encunetado.

Durante la inspección, se hallaron 254 kilogramos de marihuana, los cuales eran transportados de forma oculta en el interior del vehículo.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.