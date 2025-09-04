Procuraduría pide al MinSalud cumplimiento “estricto” de la orden de reajustar la UPC

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Ministerio de Salud el acatamiento “estricto” de las órdenes de la Corte Constituciona l frente al reajuste de la UPC desde el 2021 a la fecha.

Lo anterior, tras analizar la mesa de trabajo que se ha venido adelantando por orden precisamente de la Corte Constitucional, y solicitar que haya consenso técnico y participativo de los integrantes de dicha mesa, así como un respeto a los tiempos de cumplimiento que fueron fijados por el alto tribunal en su sentencia.

El ente de control, asimismo, le recordó al ministerio que las controversias judiciales ya fueron superadas y las decisiones de la Corte Constitucional son cosa juzgada.

Las órdenes de la Corte se produjeron en el marco de la Sala de Seguimiento de la Corte ante el estado de cosas inconstitucional en salud.