Tras elección de Carlos Camargo, Petro anunció que coalición de Gobierno “se rehace por completo”

Desde Japón, en donde adelanta una visita de Estado, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El mandatario rechazó a través de su cuenta en X por medio de varios mensajes la decisión del Senado que se tomó en la tarde de este miércoles 3 de septiembre.

El presidente Petro aseguró que con esta decisión la coalición de Gobierno en el Senado de la República “se rehace por completo. Su objetivo cambia”. Horas antes, el mandatario había escrito en X que el Congreso decidió “no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso”. Por eso, enfatizó que “quieren devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia”.

Según Petro, con la decisión del Congreso excluyeron “la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos sucios”. Esto en referencia a María Patricia Balanta, quien era otra de las opcionadas. “Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hace tres días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”.

El presidente Petro recordó el papel de Carlos Camargo durante el estallido social. “¿Recuerdan acaso que en medio de los crímenes contra los jóvenes, el Defensor del Pueblo haya siquiera alzado la voz?“. Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía. El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto”.

Le puede interesar: El golpe que significa para la coalición de Gobierno la elección de Carlos Camargo como magistrado

Camargo, exdefensor del Pueblo, se impuso en la votación del Senado a la Corte Constitucional y reemplazará al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deja su cargo en esa alta corte en los próximos días.