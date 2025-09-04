Video: El ELN se atribuyó el atentado a helicóptero en Amalfi, Antioquia

A través de un video publicado en redes sociales, la guerrilla del ELN se adjudicó la responsabilidad del ataque ocurrido en la vereda Los Toros, en el municipio de Amalfi, Antioquia, en el que un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado y trece uniformados murieron.

En el video, el grupo guerrillero incluyó el ataque dentro de sus “victorias”.

Hay que recordar que el ataque fue atribuido por el Gobierno a la estructura 36 de las disidencias de las Farc, grupo que mantiene presencia en el nordeste antioqueño.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había señalado inicialmente a disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Calarcá’, como responsables del ataque.

W Radio consultó con inteligencia del Ejército y siguen insistiendo en la responsabilidad de las disidencias en el derribo de la aeronave.

Este fue el video compartido por el ELN: