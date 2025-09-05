Consejo de Estado anuló elección de Giovanni Leal como diputado de Santander

Bucaramanga

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó este jueves 4 de septiembre, la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que anuló la credencial de Giovanni Leal como diputado del departamento para el período 2024 - 2027.

La alta corte determinó que el diputado del partido Alianza Verde, incurrió en una inhabilidad contemplada en la Ley 617 de 2000, debido a que su hermana, Luz Dana Leal, esposa del hoy prófugo de la justicia Carlos Ramón González, se desempeñó en el año previo a las elecciones como directora de Empleo del SENA.

De acuerdo con la decisión, Giovanni Leal deberá dejar la curul y en su lugar entraría quien tuvo la mayor votación después de él de su mismo partido, es decir, del Partido Verde, en este caso Darwin Vargas.

“Confirmado, el diputado Giovanni Leal, ya no es diputado", mencionó Carlos Alfaro, abogado especialista en derecho Administrativo y Constitucional.

El abogado del diputado anunció que solicitará una aclaración del fallo, lo que extendería unos días la permanencia de Leal en la Asamblea de Santander mientras se surte el trámite de notificación y firmas de los magistrados.

Con este pronunciamiento, el Consejo de Estado ratifica la primera instancia y deja en firme que el dirigente político no podrá seguir ocupando la curul en la Asamblea.