“Es un regalo maravilloso”: Esmeralda Hernández sobre la prohibición de las corridas de toros

Este jueves, 4 de septiembre, la Corte Constitucional anunció que fueron prohibidas las corridas de toros en Colombia, además vetó las corralejas, el coleo y las peleas de gallo. Los magistrados de la corte concluyeron que dichas prácticas van en contra de los derechos de los animales.

Es por eso que la congresista del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, estuvo en los micrófonos de W Sin Carreta y comentó la decisión de la corte.

De acuerdo con Hernández, la decisión de la Corte es un “regalo maravilloso”, puesto que no esperaba que se incluyera en la ley todas las practicas “crueles con los animales”.

Incluso, afirmó que tenía preparada una demanda de inconstitucionalidad por omisión para tumbar las corralejas. Sin embargo, con la ley ya en firme no será necesaria y “se acaban las prácticas asociadas a tauromaquia española”.

¿Cómo será la transición laboral?

La parlamentaria comentó que aún no se conoce el desarrollo de la sentencia, sin embargo, lo que se propuso en la ley que ya firmó el presidente Petro el 22 de julio del 2024, es que, en los tres años de transición, está permitido el desarrollo de estas actividades únicamente en los municipios que cumplen con los requisitos de la corte:

Tradición reconocida legalmente Tradición ininterrumpida Solamente en la época de tradición

“Lo que entendemos con la decisión de la corte del día de hoy es que sucederá lo mismo con las nuevas actividades incluidas en la ley”, dijo

¿Las cabalgatas están prohibidas?

La congresista mencionó que, según el último comunicado de la corte, las cabalgatas no están incluidas en la ley.

Hubo una confusión porque en primera instancia mencionaron que iban a estar prohibidas, no obstante, la Corte emitió una aclaración en donde las cabalgatas van a estar permitidas.

“Al parecer hubo un error de redacción”, mencionó.

Vea el programa a continuación: