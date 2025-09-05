Paraguay empató 0-0 con Ecuador y selló su regreso a un Mundial, 15 años después

Miguel Almirón y Gustavo Gómez de la Selección de Paraguay celebran tras clasificar al Mundial 2026. FOTO: Christian Alvarenga/Getty Images / Christian Alvarenga

La selección de Paraguay se clasificó este jueves 4 de septiembre al Mundial de 2026 tras empatar 0-0 con Ecuador en el estadio asunceno Defensores del Chaco, un logro cuyo antecedente más reciente era el de 2010 en Sudáfrica.

Un empate fue suficiente para que el plantel del argentino Gustavo Alfaro completara los 25 puntos necesarios para que la Albirroja, sexta de la clasificación, retorne a un Mundial tras las ausencias de los torneos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Ecuador, al mando del argentino Sebastián Beccacece, que llegó ya clasificado a Asunción, jugó sin presiones. Solo pudo sumar un punto y con 26 descendió al tercer puesto.

Solo hasta el minuto 10, el partido, la Tri desequilibró a la defensa guaraní cuando entró al ataque el delantero Enner Valencia.

Le puede interesar: Así reaccionó la prensa de Bolivia y del mundo a la goleada de Colombia y su clasificación al Mundial

El despertar de la Albirroja lo encarriló el extremo izquierdo Ramón Sosa, el más desequilibrante del primer tiempo, con dos remates al arco, pero el guardameta ecuatoriano Hernán Galindez ahogó el grito de los hinchas paraguayos.

Paraguay creció, presionó con ímpetu y provocó hasta tres tiros de esquina consecutivos que bloqueó la férrea defensa ecuatoriana.

Sin cambios en el once titular en ningún equipo, Ecuador se adueñó de la pelota al inicio de la segunda mitad y planteó un juego pausado, sin arriesgar demasiado en el fondo.

Lea también:‘Vine, vi y vencí’: Colombia, en el Metropolitano, goleó 3-0 a Bolivia y clasificó al Mundial 2026

La Albirroja se volvió a entusiasmar en el minuto 66 cuando Andrés Cubas envió un bombazo que se estrelló en el travesaño, luego de un despeje de Galíndez a un remate del delantero Antonio Sanabria.

A partir de ahí, hubo una tensa calma en el campo sin que paraguayos y ecuatorianos decidieran hacerse daño.

En la última fecha de las eliminatorias, Paraguay visitará el próximo martes al antepenúltimo Perú en el estadio Nacional de Lima, mientras que Ecuador recibirá en la ciudad de Guayaquil a Argentina, líder absoluto e indestronable de las eliminatoria con 38 puntos.

Escuche W Radio en vivo aquí: