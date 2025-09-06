Resultado Lotería Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto 5 de septiembre: último sorteo y premios
Estos son los resultados de las loterías y el MiLoto de este viernes, 5 de septiembre. Conozca los números de la suerte.
La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda.
Resultados Lotería de Medellín HOY 5 de septiembre
Este viernes 5 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería de Medellín por un premio mayor de 16.000 millones de pesos.
- El resultado del premio mayor del sorteo 4799 es: x de la serie x.
La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.
Resultados de la Lotería de Santander hoy 5 de septiembre
Este viernes 5 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería de Santander por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.
El resultado del premio mayor del sorteo 5031: x de la serie x.
La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.
Resultados Lotería de Risaralda hoy 5 de septiembre
Este viernes 5 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 1.400 millones de pesos.
El resultado del premio mayor del sorteo 2915 es: x con la serie x.
