Armada abrió investigación por disparos contra embarcación de la alcaldesa de Mosquera, Nariño

La Armada de Colombia confirmó que en la madrugada de este 8 de septiembre, en área donde se tiene injerencia de Grupos Armados Organizados, una Unidad de la Infantería de Marina se encontró en ruta de colisión con una embarcación desconocida en la cual se encontraba la alcaldesa de Mosquera, Karen Liseth Pineda.

Asegura la institución que está embarcación navegaba en el río Patía Guandipa, “en sentido contrario a alta velocidad, en la oscuridad, sin luces de navegación, ante lo cual, el personal militar en observancia a las reglas del uso fuerza y los procedimientos, activaron sus armas para salvaguardar su integridad física y su vida. Producto de los hechos, resultaron heridos dos ocupantes de la embarcación, uno de los cuales, falleció.”

Agregaron que la persona herida recibió los primeros auxilios por parte del enfermero de combate que tripulaba la Unidad Militar, y fue evacuado hacia el Hospital del municipio de Mosquera para recibir atención médica.

“La Institución Naval lamenta los hechos ocurridos y expresa sus condolencias a familiares y amigos, a la vez ha dispuesto el desplazamiento de una comisión para la verificación de los hechos, además de ordenar la apertura de la investigación correspondiente. No obstante, se reitera a la comunidad la observancia y cumplimiento de la normatividad de navegación fluvial y marítima”, dijeron a través de un conunicado.