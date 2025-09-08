Dos hermanos colombianos fueron detenidos en Madrid: son acusados de robo y violación

Dos jóvenes de nacionalidad colombiana, un hombre de 19 y una mujer de 24 años, fueron arrestados al salir de un apartamento en Malasaña, centro de Madrid, mientras intentaban trasladarse al aeropuerto de Barajas.

Estas personas, quienes son hermanos, llevaban en su equipaje una maleta cargada con relojes Rolex, joyas, dispositivos electrónicos y dinero en metálico. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, estos elementos habrían sido robados en Barcelona.

La captura se realizó gracias a la hermana de la víctima, quien logró obtener la ubicación de los colombianos con la geolocalización de uno de los teléfonos móviles que previamente habían robado. Los colombianos señalados seguían utilizando este teléfono para recibir los códigos de los bancos y hacer transacciones.

De acuerdo con las investigaciones, los colombianos llegaron a Madrid durante la primera semana de agosto, por lo que investigan si hay otras posibles víctimas.

