Fue abatido el jefe del Clan del Golfo en el sur de Bolívar

En medio de las operaciones que adelanta el Ejército y la Policía en el sur de Bolívar, fue abatido el presunto jefe del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar, alias “Frank”, en el municipio de San Pablo, quien integraba el cartel de los más buscados en el departamento y sería responsable de coordinar los homicidios de líderes sociales, firmantes de paz y liderar los ataques contra la fuerza pública.

“En el lugar de los hechos se hallaron dos armas largas, municiones e información de interés para la inteligencia militar. Los actos urgentes fueron adelantados por funcionarios de Policía Judicial”, indicó el ejército.

Durante la acción militar desarrollada en la vereda Papayal también murió una mujer, quien sería la compañera sentimental de alias Frank.

En medio de las ofensivas también se produjo la muerte de alias “Bejuco”, radista de la compañía móvil Anorí, que es el primer anillo de seguridad de alias “Casinga”, cabecilla principal del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

Asimismo, sería el presunto responsable del secuestro de Luis Eduardo Bohórquez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Marizosa y miembro de la asociación agro-minera ASOMARISANGU, el pasado 22 de julio de 2025.